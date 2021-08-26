В Олександрії станом на 26 серпня лікується 23 хворих на коронавірусну інфекцію, із них 5 дітей.

Серед хворих 3 пацієнти перебувають в інфекційному відділенні, під апаратами ШВЛ нікого немає.

На амбулаторному лікуванні з COVID-19 знаходяться 20 хворих, у тому числі 5 дітей.

На пневмонію хворіє 44 особи, із яких 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 15 дорослих (1 пацієнт під апаратом ШВЛ) і 2 дітей.

Під наглядом сімейних лікарів лікування проходять 27 чоловік.