П’ятеро заражених за добу: на Кіровоградщині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 9.00 ранку, 20 травня, на Кіровоградщині зареєстрували 5 нових випадків, повідомляє «Голос Громади».

Загальна кількість хворих на COVID-19 в області зросла до 450 осіб.

За даними ЦГЗ, в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 766 випадків;

Волинська область — 676 випадків;

Дніпропетровська область — 849 випадків;

Донецька область — 133 випадки;

Житомирська область — 583 випадки;

Закарпатська область — 922 випадки;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1246 випадків;

Кіровоградська область — 450 випадків;

м. Київ — 2410 випадків;

Київська область — 1261 випадок;

Львівська область — 1136 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 264 випадки;

Одеська область — 792 випадки;

Полтавська область — 265 випадків;

Рівненська область — 1217 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1089 випадків;

Харківська область — 836 випадків;

Херсонська область — 172 випадки;

Хмельницька область — 280 випадків;

Чернівецька область — 2796 випадків;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 115 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.