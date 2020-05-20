П’ятеро заражених за добу: на Кіровоградщині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 9.00 ранку, 20 травня, на Кіровоградщині зареєстрували 5 нових випадків, повідомляє «Голос Громади».
Загальна кількість хворих на COVID-19 в області зросла до 450 осіб.
За даними ЦГЗ, в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 766 випадків;
Волинська область — 676 випадків;
Дніпропетровська область — 849 випадків;
Донецька область — 133 випадки;
Житомирська область — 583 випадки;
Закарпатська область — 922 випадки;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1246 випадків;
Кіровоградська область — 450 випадків;
м. Київ — 2410 випадків;
Київська область — 1261 випадок;
Львівська область — 1136 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 264 випадки;
Одеська область — 792 випадки;
Полтавська область — 265 випадків;
Рівненська область — 1217 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1089 випадків;
Харківська область — 836 випадків;
Херсонська область — 172 випадки;
Хмельницька область — 280 випадків;
Чернівецька область — 2796 випадків;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 115 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.