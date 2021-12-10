Пакетам – “торба”: відтепер у магазинах безкоштовні пластикові пакети стануть платними

З 10 грудня набув чинності закон, згідно з яким у магазинах не буде безкоштовних пластикових пакетів. Відтепер вони коштуватимуть:

2 грн – без ручок (без бічних складок);

2,50 грн – без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);

3 грн – з ручками (з бічними складками).

Вимоги закону поки що не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети, призначені для пакування свіжої риби, м’яса, сипких продуктів. Вони можуть поширюватися в об’єктах роздрібної торгівлі як первинне упакування до 1 січня 2023 року.

З 10 березня 2022 року буде повністю заборонено розповсюджувати в магазинах тонкі та надтонкі пакети.