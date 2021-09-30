Пакунок малюка повертається!

Майже рік матусі України очікували на повернення бебі-боксів у пологові будинки. І ось довготривалі тендерні процедури із закупівлі нарешті закінчено. Міністерство соціальної політики України оголосило компанію–переможця, а перші Пакунки вже зібрані та чекають на відправку.

Починаючи з наступного тижня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають свої бебі-бокси. Логістичний центр під зав’язку заповнений та готовий до відвантаження перших подарунків для новонароджених. Укладений договір із виробником Пакунків малюка дозволяє закупити 53 000 бебі-боксів із загальною економією 63 млн. грн для держави.

Нагадаємо, що через невчасне проведення тендеру десь вони закінчилися ще у лютому, але вже навесні Пакунків малюка не було ніде. Розвозка останньої партії бебі-боксів у кількості 50 000 штук була остаточно завершена у кінці лютого 2021 року. А проведення тендерних процедур на закупку нової партії боксів затрималось внаслідок помилок, допущених у тендерній документації, довготривалого вибору закупівельної організації та необхідності внесення поправок до закону.

Укладена тендерна рамкова угода із постачальником боксів є дійсною до кінця 2021 року. На початку 2022 року Міністерство соціальної політики має провести новий тендер. Сподіваємося, що він відбудеться вчасно, і матусі зможуть отримувати бебі-бокси на постійній основі та без перебоїв.