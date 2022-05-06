Пам’ятники та братські могили Олександрії прибирають до Дня Перемоги

На передодні відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги в Олександрії біля пам’ятних місць наводять порядок, повідомляє “Голос Громади”.

До прибирання меморіалів та братських могил долучилися комунальні підприємства, працівники культури, освіти, громадські організації, військові та жителі сіл.

Всі гуртом розчищають ділянки біля пам’ятників, прибрали сміття та пофарбували пошкоджені меморіали.

Додамо, що на території Олександрійської громади знаходиться близько 20 кладовищ, де поховано понад 1,5 тисячі солдатів, які загинули внаслідок війни з Росією, а також під час Другої світової війни.