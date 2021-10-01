Паперові лікарняні листи скасовуються!

Паперових лікарняних листів більше не буде, – за офіційними джерелами інформації повідомляє «Голос Громади».

Від сьогодні всі лікарняні листи в Україні оформлюватимуть лише в електронному вигляді. Систему обіцяли повноцінно запустити ще з 1 вересня, але через те, що не всі медичні заклади встигали з цим нововведенням, його запуск перенесли на місяць. Завдяки електронному лікарняному «листку» лікарі менше заповнюватимуть паперових документів, а пацієнту не потрібно запам’ятовувати, наприклад, повну