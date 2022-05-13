Парк Шевченка в Олександрії заполонять понад десяток тисяч різноманітних квітів

У парку імені Шевченка в Олександрії почали висадку квітів сьогодні, 13 травня. Роблять це за ініціативи президента футбольного клубу «Олександрія» Сергія Кузьменка.

Найбільше висадять бегонії різних кольорів – майже шість тисяч саджанців. Чорнобривців – більше двох тисяч. Також закупили петунії, сенеціо, сальвії та колеуси.

– Вже традиційно навесні квіти в нашому парку мають тішити жителів і гостей. Цей рік – не виключення. У такі складні часи має бути місце, де можна набратися позитивної енергії і зарядитися натхненням на хороші справи. ФК «Олександрія» продовжує масштабну реконструкцію парку. Нині тривають будівельні роботи на фонтанній площі та в літньому театрі, а також готуються площі під дитячі майданчики, – зазначив президент ФК «Олександрія» Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, парк імені Шевченка (колишній «Шахтар») тривалий час був у занедбаному стані – зламані лавочки, аварійні дерева, порослі бур’яном алеї. Його площа – близько 20 гектарів.