Парламент у першому читанні підтримав перейменування Дня захисника України на День захисників України

Вчора, 19 травня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала перейменування Дня захисника України на День захисників України, відповідне рішення підтримав 261 народний депутат, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначила автор законопроєкту, народний депутат від фракції “Слуга народу” Марина Бардіна, ухвалення цього законопроєкту сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, свято День захисника України було започатковане п’ятим президентом Петром Порошенком у 2014 році. Його відзначають щорічно 14 жовтня.