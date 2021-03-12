Пасажирів-пільговиків «п`ятірки» порахували

Виконком Олександрійської міської ради нещодавно затвердив результати обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті №5/4, повідомляє «Голос Громади».

Перерахунок кількості пасажирів-пільговиків автобуса-п`ятірки, що курсує по 4-му графіку, проводився за минулий місяць. Результат обстеження був представлений відповідно комісією за один день і він такий: автобус №5/4 марки MAN перевіз за день, виконуючи два по пів-пільгових рейси всього 123 пасажири пільгових категорій.

Перерахунок проводився з метою його застосування управлінням соціального захисту населення міської ради для обчислення розмірів витрат підприємства-перевізника даного маршруту (ФОП «Юнак К.Ю.»).