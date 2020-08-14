Пасічникам держава подарує гроші

У державному бюджеті України на 2020-й рік передбачені кошти на підтримку вітчизняного твариництва та переробки сільгосппродукції, у тому числі – дотації на безповоротній основі бджолярам. Отримати ці кошти пасічники (в тому числі й бджолярі Олександрійщини) можуть ще поточного року, повідомляє «Голос Громади».

Питання регулює Постанова Кабміну України №395 від 20.05.2020 р. та пункт 7 Порядку використання вищезазначених коштів, згідно з яким дотація надається власникам (як суб`єктам господарювання, так і фізичним особам), котрі мають у поточному році від 10 до 300 бджолосімей. У такому разі дотація передбачена у розмірі 200 гривень на одну сім`ю бджіл; якщо ж їх у одного власника більше, ніж 300, тоді він може отримати 60 тис.гривень на всю пасіку.

Щоб отримати ці кошти, власники бджолосімей (фізичні особи та суб’єкти господарювання), подають за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади до 1 жовтня поточного року такі документи:

копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

копію рішення про державну реєстрацію потужності;

3. копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти господарювання);

4. копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);

5. копію паспорта громадянина України (фізичні особи);

6. довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (суб’єкти господарювання);

7. копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

8. довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи — підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).

За додатковою інформацією бджолярі Олександрійщини можуть звертатися до місцевих органів самоврядування за місцем реєстрації пасіки.