«Пастки» для дітей: в місті перевіряють дитячі розважальні об`єкти

У зв`язку з нещасним випадком в одному з дитячих розважальних закладів, в Олександрії створено робочу групу з перевірки різних дитячих ігрових кімнат, розважальних центрів, атракціонів тощо. До складу цієї групи увійшли представники правоохоронних, контролюючих органів та управлінь міської ради.

Такий захід викликаний випадком, який стався нещодавно в дитячому розважальному центрі «Пальма», що у південній частині міста (про нього раніше повідомляли ЗМІ). Нагадаємо: тоді у «Пальмі» внаслідок падіння з висоти (з другого на перший поверх приміщення) травмувалася дитина. Небезпечний перепад висоти там не мав перил чи взагалі якоїсь іншої огорожі, що є кричущим порушенням правил безпеки. Більше того: як з`ясувала робоча група, це був не перший нещасний випадок у даному закладі: лише одного попереднього місяця там травмувалися дві дитини (!), хоча батьки потерпілих дітей про це чомусь не заявляли.

Отож створена комісія розпочала комплексну перевірку саме з РЦ «Пальма». І виявила там цілу низку порушень різних нормативних правил: відсутність медичних книжок у працівників, захаращені евакуаційні виходи, не проведене технічне обслуговування засобів пожежогасіння інші порушення, у зв`язку з чим робота закладу призупинена до усунення недоліків. Не до кінця залишається з`ясованим питання щодо наявності пакету дозвільних документів на роботу закладу (в тому числі і тих, які обумовлюють умови роботи закладу та його безпеку для відвідувачів): як пояснив «Голосу Громади» член робочої групи, начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко, власниця «Пальми» на час нещасного випадку перебувала за кордоном, отож досі документів комісії вона не надала.

Однак варто зауважити, що на момент обстеження деякі з недоліків персонал «Пальми» встиг усунути. Перш за все – злощасна «пастка» у перепаді висоти між 1-м і 2-м поверхами: там демонтований тимчасовий навіс з банерної тканини, який візуально сприймався як батут та встановлена огорожа у вигляді перил.

Група перевірила також ігрову кімнату при готелі «Південний». На усунення недоліків у цих закладах надали термін до 7 липня. У разі невиконання приписів об`єкти можуть бути закриті.

Отож робоча група продовжує обстеження дитячих розважальних закладів на предмет дотримання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, захисту прав споживачів, охорони праці, протипожежної безпеки та інших нормативно-правових актів, яких українське законодавство по відношенню передбачає цілий комплекс. З цією метою буде створено реєстр дитячих центрів і кімнат на території Олександрійської громади для подальшого контролю за ними.

Враховуючи, що небезпеку для дітей можуть також становити недобудови, вирішено включити до цього переліку покинуті нежитлові будівлі на території міста.