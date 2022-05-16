Патрульна поліція закликає не мовчати про домашнє насильство і звертатися за допомогою

Домашнє насильство — це не лише побої чи зґвалтування. Це й образи та приниження, заборона працювати чи контроль сімейного бюджету.

Пам‘ятайте, що про насильство потрібно говорити, не боятися реакції кривдника та інших людей, просити про допомогу.

Війна не може бути виправданням для таких правопорушень, тому дуже важливо не терпіти та звертатись до поліції. Це адміністративне, а подекуди й кримінальне правопорушення.

Завжди вертайтесь за допомогою:

– Національна поліція України: 102

– Урядова гаряча лінія: 15-47

– Безоплатна правова допомога: 0-800-213-103

– Чат-бот МВС https://t.me/police_helpbot

діє в месенджері Telegram.