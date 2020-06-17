Пенсійний фонд інформує: кому з підприємців можуть обнулити борги

Днями набрав чинності закон, відповідно до якого заборгованість підприємців зі сплати єдиного соціального внеску за 2017-2020 роки, які не отримували дохід, може бути списана, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

Як було раніше? З 2017 року фізичні особи-підприємці (загальна система оподаткування) повинні були обов’язково сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому за мінімальний, не залежно від того, чи отримано таким платником дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу.

Відтепер… Прикінцевими положеннями Закону України від 13.05.2020 № 592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон) передбачено списання за заявою платника несплачених станом на день набрання чинності Законом (03.06.2020) сум недоїмки за період з 01.01.2017 по 03.06.2020, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) від діяльності, та за умови подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом державному реєстратору заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу відповідної звітності.

Увага! Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій та пені відповідно до цього Закону не підлягають поверненню.

Куди звертатись? З питань обчислення і сплати (списання) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, погашення існуючої заборгованості, припинення підприємницької діяльності тощо звертатись до органів Державної податкової служби на відповідній території.