Пенсіонерам Кіровоградщини з 1 липня автоматично буде проведено перерахунок пенсії

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» затверджено розміри прожиткового мінімуму для різних категорій населення, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, повідомляє «Голос Громади».

З 01 січня 2020 року цей показник становив 1638,00 грн, з 1 липня становитиме 1712,00 грн.

У зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та на виконання частини 3 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), органами Пенсійного фонду автоматично буде проведено перерахунок пенсії непрацюючим пенсіонерам.

Перерахунку підлягатимуть пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).

Розмір підвищення пенсії, відповідно, залежатиме від того, яка складова пенсійної виплати обчислюється від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться на 74,00 грн (1712,00 грн – 1638,00 грн) і становитимуть 1712,00 грн.

Ті особи, в яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за понаднормовий стаж отримають підвищення в меншому розмірі. Так, наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу складала 65,52 грн (1638,00 грн х 4 %), то з 1 липня 2020 року вона складатиме 68,48 грн (1712,00 грн х 4 %). Відповідно розмір пенсії збільшиться на 2,96 грн (68,48 грн – 65,52 грн).