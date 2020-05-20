Пенсіонери Кіровоградщини у травні отримали проіндексовані пенсії

У травні 2020 року автоматично проведено індексацію пенсій, які були призначені до 01 січня 2018 року, повідомляє “Голос Громади”.

Розмір підвищення пенсії у кожного індивідуальний, адже перерахунок здійснювався по раніше призначеним пенсіям шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11 (на 11% індексується не сама пенсія, а лише одна її складова – показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески – проіндексований показник середньої заробітної плати, з 01.05.2020 року становить 4888,83 грн (4404,35 грн х 1,11).

Індексація не проводиться особам, пенсії яких обчислені без урахування заробітної плати та призначені після 01 січня 2018 року.

Якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім того, особам, які отримують пенсію з урахуванням страхового стажу (для чоловіків – 35 років та жінок – 30 років), і розмір цієї пенсії не досягає 2100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до зазначеного розміру.

До уваги пенсіонерів, які отримують пенсії, призначені за «спеціальними» законами (державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, журналісти тощо), якщо розмір Вашої пенсії, обчислений відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), буде більшим від розміру пенсії, який обчислений за «спеціальним» законом, переведення на більш вигідну пенсію здійснено за матеріалами пенсійної справи – автоматично. Потреби в особистому зверненні до сервісних центрів немає.

Крім того, особи, яких переведено на пенсію за умовами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до сервісних центрів для повернення на пенсію за «спеціальними» законами, із встановленням розміру пенсії, яку отримували до переведення.