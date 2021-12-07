Пенсіонери «підставляють кишені» на збільшені виплати: кому і наскільки?

З 1 грудня 2021 року відбуваються перерахунки пенсій, повідомляє «Голос Громади» за інформацією Міністерства соціальної політики.

Як зазначає Мінсоцполітики, перерахунок проводиться з двох підстав – збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (до 1934 грн) та зростання “мінімалки” (до 6500 грн).

Зокрема, збільшиться на 200 грн з 2 400 до 2600 грн мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і 35 років) і не працюють.

Також пенсія збільшиться на 80 грн для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості та одержують пенсію в мінімальному розмірі і не працюють (до 1934 грн).

“Збільшуються надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (зокрема ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги).

Збільшиться максимальний розмір пенсії”, – додали у відомстві.

Усі перерахунки пенсій проведено автоматично – без необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України.

З 1 грудня мінімальна пенсія шахтарям становитиме 5802 грн, а мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – 3868 грн.

Максимальний розмір пенсії з 1 грудня складатиме 19 340 грн.

Зазначається, що це – «десяте підвищення пенсій за цей рік» і пенсіонери зможуть отримати пенсії у перерахованому вигляді вже у грудні поточного року.

“Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії складе 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн)”, – кажуть у мністерстві.

У календарі підвищення пенсій на 2022 рік, зокрема, передбачається індексація пенсій; встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 000 грн особам віком старше 70 років із встановленням доплати до пенсії у розмірі 300 грн особам віком від 70 до 75 років; підвищення надбавок, доплат до пенсій.

Очікується, що у 2022 році середньорічний розмір пенсії складе 4 533 грн (у порівнянні з 2020 роком збільшення складе 940 грн або 26%).