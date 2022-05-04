Пенсія буде: розпочато фінансування соціальних надходжень за травень

Пенсійний фонд України інформує, що згідно з затвердженим графіком 2 травня розпочато фінансування пенсій за травень, на пенсійні виплати спрямовано 1276,8 млн грн.

Виплата пенсій за травень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 травня.

2 травня надано 29,2 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Із заявами про отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання до органів Пенсійного фонду України звернулось 4 725 осіб щодо виплати в іншому відділенні АТ “Укрпошта” та 5 829 осіб – щодо здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” (АТ “Ощадбанк”).