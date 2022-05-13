Пенсія у зв’язку з втратою годувальника студентам без довідки про навчання

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Відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (зокрема, діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

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Як було раніше?

Призначення або подовження виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, відбувалось за наявності довідки про навчання із закладу освіти.

Під час дії воєнного стану

Починаючи з 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів після припинення воєнного стану або його скасування призначення та подовження виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, за відсутності з цих закладів довідки про навчання проводиться на підставі даних студентського (учнівського) квитка (дата видачі, строк дії квитка, інформації про навчання за денною формою навчання).

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Крім того, реалізовано автоматичний обмін даними між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України, що дає можливість провести подовження пенсійної виплати на підставі даних про навчання за денною формою навчання та про період такого навчання, отриманих з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, без персонального надання довідки з навчального закладу.

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ДОВІДКОВО: у квітні 2022 року головним управлінням за допомогою обміну інформацією з Міністерством освіти і науки України, 12 мешканцям Кіровоградської області вже подовжено зазначену виплату.

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