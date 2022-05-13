Пенсія у зв’язку з втратою годувальника студентам без довідки про навчання

Відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (зокрема, діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Як було раніше?

Призначення або подовження виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, відбувалось за наявності довідки про навчання із закладу освіти.

Під час дії воєнного стану

Починаючи з 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів після припинення воєнного стану або його скасування призначення та подовження виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, за відсутності з цих закладів довідки про навчання проводиться на підставі даних студентського (учнівського) квитка (дата видачі, строк дії квитка, інформації про навчання за денною формою навчання).

Крім того, реалізовано автоматичний обмін даними між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України, що дає можливість провести подовження пенсійної виплати на підставі даних про навчання за денною формою навчання та про період такого навчання, отриманих з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, без персонального надання довідки з навчального закладу.