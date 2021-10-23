Пенсії, пільги та допомога: про головне з безробітними Олександрійщини

Про пенсійне забезпечення та легальну зайнятість ішлося під час інформаційного семінару, що нещодавно відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості за участі представника сервісного центру обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в області Ангеліни Лукашової.

Фахівчиня формування електронних книжок управління ПФУ розповіла присутнім про новації пенсійної реформи. Зокрема, йшла мова про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Зосередила увагу присутніх на тому, що відомості про трудову діяльність можуть вноситись як застрахованою особою, так і роботодавцем через вебпортал електронних послуг ПФУ у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідки тощо) з обов’язковим накладанням страхувальником або застрахованою особою кваліфікованого електронного підпису.

«До речі, інформація про трудову діяльність працівників протягом п’яти перехідних років має надійти до Реєстру застрахованих осіб. Упродовж перехідного періоду можна буде використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність», – підкреслила А. Лукашова.

Цікавою була й інформація про сучасні сервіси Пенсійного фонду, які дозволяють працівникам контролювати облік страхового стажу, можливість добровільно сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду України для зарахування страхового стажу. А наявність зручної електронної послуги «Автоматичне призначення пенсії» дає змогу уникнути особистого відвідування Пенсійного фонду й заздалегідь підготувати документи, необхідні для нарахування пенсії.

«За допомогою цієї послуги можна уникнути поспіху під час такої важливої справи, як оформлення пенсії. Ви маєте можливість подати всю необхідну для призначення пенсії інформацію про себе й перевірити наявні дані в ПФУ заздалегідь», – підкреслила Ангеліна Лукашова.

Водночас, фахівчиня міськрайонного центру зайнятості Олена Губа нагадала присутнім про права та обов’язки безробітних, соціальні послуги служби зайнятості загалом та під час карантину, функціонування електронних сервісів державної служби зайнятості, які дозволяють займатися пошуком роботи у зручний та безпечний для здоров’я спосіб.

Підбиваючи підсумки заходу, його учасники отримали вичерпні відповіді на численні запитання, що пов’язані з веденням електронних трудових книжок, а також отриманням послуг служби зайнятості.