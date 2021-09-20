Перебіг вакцинації в Олександрії. Наявність вакцини у центрах вакцинації

Впродовж минулого тижня в Олександрії вакцинувалися майже 2 тисяці громадян, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради”.

Вперше вакцинувалося 798 жителів громади та 1 129 осіб отримали другу дозу щеплення.

Вакциною Pfizer імунізувалося 1 428 осіб, CoronaVac – 302 чоловіки, AstraZeneca – 62 громадянина та Moderna ревакцинувалося 135 осіб.

336 жителів громади виявили бажання вакцинуватися вихідними, решта – відвідували Центр масової вакцинації населення, що функціонує на базі ПК «Світлопілський», протягом робочого тижня.

На сьогодні у вільному доступі залишаються:

Pfizer – 1182 доз;

CoronaVac – 2294 доз;

AstraZeneca – 3020 доз.

Центр масової вакцинації населення працює з 9.00 до 15.00 без обідньої перерви та вихідних. Попередній запис за телефоном: (068) 524-27-49 (з 10:00 до 18:00).