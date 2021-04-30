Перед Великоднем: комісія ТЕБ звернулася із застереженням до служителів релігійних громад Олександрії

У зв`язку з продовженням «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації звертається з проханням до керівників релігійних організацій щодо проведення Великодніх служб, повідомляє «Голос Громади» за інформацією Олександрійської міської ради.

Опубліковане звернення, враховуючи ситуацію з захворюваністю населення Олександрійської територіальної громади на гостру респіраторну хворобу COVID-19, результати оцінки епідемічних показників, вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів» (зі змінами) та з метою уникнення масштабного зараження громадян вірусною інфекцією, містить прохання до священнослужителів забезпечити дотримання протиепідемічних обмежень під час проведення заходів з нагоди Великодніх свят:

– при можливості проводити богослужіння та інші релігійні обряди усіх видів лише в дистанційному режимі;

– обмежити проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесів в культових будівлях, інших місцях богослужінь або релігійних зібрань, місцях паломництва, а також перебування громадян у таких будівлях і місцях. Натомість проводити такі заходи за технічної можливості з використанням електронних засобів комунікації;

– поінформувати прихожан на службах напередодні Великодня, а також при вході до храму щодо формату святкування;

– встановити заборону на здійснення обрядів, що передбачають фізичний контакт (наприклад, цілунки святинь);

– утриматися від відвідувань служби людьми похилого віку та з хронічними захворюваннями;

– заохотити утримуватися від святкових обіймів та привітань з безпосереднім контактом.