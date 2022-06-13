«Передавайте за проїзд!» Кататися Олександрією (і поза нею) на автобусах стане значно дорожче

Виконавчий комітет олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів у міському автобусному транспорті загального користування.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф зріс на 38-50 відсотків і тепер його гранична велична становтиме до 12 грн за проїзд по місту і до 18 грн – на автобусних маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 до селища Олександрійського (попередні тарифи, затверджені виконкомом у листопаді 2021 року, становили 8 і 13 гривень відповідно).

Економічне обгрунтування такого підвищення, наведене управлінням економіки міської ради, просте. Це різке збільшення ринкової ціни на пально-мастильні матеріали, частка яких у тарифі становить понад 60% (дизельне пальне подорожчало останнім часом на 78%, пропан – у 2 рази), а також запчастин, автошин, аккумуляторів (зросли у ціні в 2-3 рази). У зв`язку з цим перевізники зверталися до міської ради з пропозицією встановити тарифи за проїзд по Олександрії 17-18 гривень і 21 грн – до селища Олександрійського.