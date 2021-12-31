Передноворічна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

30 грудня було зроблено 38 ПЛР-тестів, виявлено 9 хворих на COVID-19.

Станом на 31 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 182 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 34 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Онуфріївської – 3, Світловодської – 4, Петрівської – 3, Приютівської – 2, Новопразької – 3, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 148 хворих, в тому числі 11 дітей.

Усього станом на 31 грудня хворих на пневмонію – 281 особа, в тому числі 9 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 33 дитини, з них 8 хворих на пневмонію.

У дитячій лікарні лікуються 29 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 26 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 218 хворих, в тому числі 1 дитина.