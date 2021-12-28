Перелік доступної вакцини в Олександрії

На базі пункту масової вакцинації населення минулого тижня щепилося більш як 1 350 мешканці, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

Олександрійці найчастіше використовують для вакцинації Pfizer – щепилося 750 людей, CoronaVac обрали 583 громадянина, вакциною AstraZeneca імунізувалася 1 людина та Модерною – 10 чоловік.

Сьогодні залишок вакцин становить:

Moderna – 700 доз;

Pfizer – 1 648 доз;

CoronaVac – 1 145 доз;

AstraZeneca – 10 доз.

Пункт масової вакцинації населення працює щодня з 9.00 до 15.00 у фоє палацу культури «Світлопільський». Вихідними будуть 1 та 2 січня. Далі пункт працюватиме за звичним графіком.