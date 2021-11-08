Перелік протипоказань для вакцинації COVID-19

Тим, хто має протипоказання, видаватимуть відповідні довідки, а документ завантажуватиметься в «Дії».

Список із 16 протипоказань до вакцинації від ковіда, які вважаються підставами її не робити:

✴️ Гостра хвороба з підвищенням температури понад 38,0 °C (гострі важкі фебрильні захворювання; за винятком COVID-19)

✴️ COVID-19 в анамнезі (0 або 1 доза в анамнезі)

✴️ Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою

✴️ Вагітність

✴️ Лактація

✴️ Вік (якщо введення вакцини протипоказане для осіб певного віку, зазначеного в інструкції)

✴️ Введення вакцин проти інших інфекційних хворих

✴️ Проба з туберкуліном або аналіз крові вивільнення інтерферону-γ (IGRA)

✴️ Супутні хронічні захворювання

✴️ Тромбоз та/з тромбоцитопенією

✴️ Міокардит та/або перикардит

✴️ Онкопатологія

✴️ Особи з імунодефіцитом

✴️ Алергічна реакція в анамнезі

✴️ Аутоімунні стани