Перелік протипоказань для вакцинації COVID-19

Тим, хто має протипоказання, видаватимуть відповідні довідки, а документ завантажуватиметься в «Дії».
Список із 16 протипоказань до вакцинації від ковіда, які вважаються підставами її не робити:
✴️ Гостра хвороба з підвищенням температури понад 38,0 °C (гострі важкі фебрильні захворювання; за винятком COVID-19)
✴️ COVID-19 в анамнезі (0 або 1 доза в анамнезі)
✴️ Лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою
✴️ Вагітність
✴️ Лактація
✴️ Вік (якщо введення вакцини протипоказане для осіб певного віку, зазначеного в інструкції)
✴️ Введення вакцин проти інших інфекційних хворих
✴️ Проба з туберкуліном або аналіз крові вивільнення інтерферону-γ (IGRA)
✴️ Супутні хронічні захворювання
✴️ Тромбоз та/з тромбоцитопенією
✴️ Міокардит та/або перикардит
✴️ Онкопатологія
✴️ Особи з імунодефіцитом
✴️ Алергічна реакція в анамнезі
✴️ Аутоімунні стани