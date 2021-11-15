Перелік вакцин для щеплення в Олександрії

Наразі у пункті масової вакцинації населення залишок вакцин становить:

Pfizer – 2 136 доз;

CoronaVac – 956 доз;

AstraZeneca – 220 доз.

Минулого тижня в пункті масової вакцинації населення щепилося 2 616 громадян, із них 1 332 особи вакцинувалося вперше і 1 284 особи отримали друге щеплення.

Найбільше олександрійці надають перевагу вакцині Pfizer, якою щепилося 1 578 осіб, CoronaVac обрали 993 людини та вакциною AstraZeneca імунізувалося 45 осіб.