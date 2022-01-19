Перелік заходів в Олександрії та громаді присвячені Дню Соборності України

З нагоди відзначення Дня Соборності України (22 січня) в Олександрії відбудуться культурно-просвітницькі заходи.

Для учнів у школах проведуть виховні години, спрямовані на виховання у молоді патріотизму, формування демократичних цінностей та поваги до історії українського народу.

21 січня о 10:00 годині біля пам’ятника Т.Г.Шевченка відбудеться літературно-музична композиція «Соборна мати Україна одна для всіх, як оберіг».

Також, у музейному центрі імені Худякової А.Ф. 27 січня о 14:00 годині пройде захід – історичний портрет «Володимир Винниченко – політичний діяч та літератор», а

бібліотека-філія №3 готує 21 січня на 15:30 годину інформаційно-історичний пазл «Соборність України під прапором волі».

Крім того, у будинках культури селища Олександрійського, сіл Пустельникового та Піщаного Броду відбудуться тематичні вечори і виставки, присвячені Дню Соборності України.