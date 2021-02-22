Перемога олександрійських футболістів над “минайцями”

Після вдалого старту другого кола (перемога над “Маріуполем”) наші земляки в цій зустрічі сподівалися поповнити свій очковий запас, а також взяти реванш за поразку в першому колі в Ужгороді. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ФК “Олександрія”.

На жаль, у цьому матчі олександрійці мали проблеми зі складом. Через перебір попереджень на полі був відсутній кращий бомбардир команди Артем Сітало, а через травму не грав Максим Третьяков.

Початок зустрічі пройшов в рівній боротьбі, а перший гострий момент у матчі виник біля воріт господарів. Капітан “Минаю” Нурієв виконав стандарт, а Матіч небезпечно пробив головою трохи вище воріт Олега Білика.

За кілька хвилин міг відзначитися вже сам Нурієв, проте з вигідної позиції пробив мимо дальнього кута воріт.

Наші хлопці з відповіддю не забарилися. На 31 хвилині Кирило Ковалець наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Проте блискуче в цьому епізоді зіграв кіпер гостей Каніболоцький, який перевів м’яч на кутовий, після подачі якого ніхто з наших гравців не зумів переправити м’яч в сітку воріт “Миная”.

Черговий кутовий приніс олександрійцям успіх. Валерій Лучкевич майстерно в дотик переправив смугастого в дальній кут воріт — 1:0.

Другий тайм розпочався з атак олександрійців. Черговий рейд Валерія Лучкевича завершився прострілом, після якого м’яч вилетів на кутовий. Після його розіграшу Кирило Ковалець наніс удар по воротам, який блокували гравці “Минаю”, але першим на добиванні був Валерій Бондаренко — 2:0.

За кілька хвилин помилився кіпер гостей і один з кращих гравців матчу Роман Вантух з-за меж штрафного майданчика закинув м’яч Антону Каніболоцькому за комірець — 3:0.

На 61 хвилині після чергової помилки голкіпера закарпатців шанс збільшити рахунок мав Кирило Ковалець, проте наш півзахисник трохи перетримавши м’яч затягнув з ударом і влучив у суперника.

В кінцівці матчу минайці намагалися забити хоча б гол престижу, але поєдинок так і завершився переконливою перемогою наших земляків — 3:0.