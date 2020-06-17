Переможці фотоконкурсу «Я і моя дитина» у Приютівській ОТГ отримали свої подарунки

Минулого тижня заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань та соціальної політики Ірина Чемерис вручила подарунки переможцям фотоконкурсу з дітьми — «Я і моя дитина», повідомляє «Голос Громади».

За даними відомства Приютівської громади, у фотоконкурсі прийняли участь майже 50 учасників, з яких члени журі визначили 3 фотографії, автори яких стали призерами, а саме:

І місце – Назар Мажара, с. Ізмайлівка;

ІІ місце — Вікторія та Аміна Макаренко, с. Войнівка;

ІІІ місце — Ярослав Губенко, с. Протопопівка.

Переможців нагородили подарунками від Приютівської селищної ради.