Перепрофілювання після вивільнення: мешканка Олександрійщини допомагає землякам оформлювати субсидії

«Хто бажає працювати – шукає засоби, хто не бажає – причини», – цей вислів та його правдивість доведені людиною, яка одну із професійних сходинок подолала за підтримки Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Тетяна Михайлівна, маючи вищу економічну освіту, з 2010 року працювала у різних структурних підрозділах апарату Олександрійської районної державної адміністрації на посаді провідного спеціаліста.

Бажання навчатися та впевнено рухатися професійними сходами спонукало жінку здобути другу вищу освіту. Пані Тетяна вступила до вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом» за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». По закінченню навчального закладу жінка не лише здобула нову освіту, а й отримала підвищення на роботі.

Дізнавшись про особливості процесу децентралізації влади та структурні зміни в Олександрійській райдержадміністрації, Тетяна Михайлівна зрозуміла, що вивільнення торкнеться і її. Не чекаючи цього моменту, жінка вирішила шукати роботу, яка б відповідала її освіті та досвіду, самостійно, однак процес пошуку роботи не дав бажаних результатів. Тож звернення до центру зайнятості стало наступним логічним кроком.

Під час первинного прийому кар’єрна радниця обговорила з пані Тетяною її професійні пріоритети, разом вони скорегували резюме безробітної, розглянули етапи підготовки до співбесіди з роботодавцем і, таким чином, напрацювали стратегію пошуку роботи.

Результат не забарився. Тетяні Михайлівні було запропоновано вакансію головного спеціаліста відділу призначення субсидій, яка була актуальною у Новопразькій селищній раді. Жінка, не роздумуючи, погодилась. «Переконатися у тому, що ця робота дійсно саме моя, допомогло стажування безпосередньо на робочому місці. Досвідчені фахівці селищної ради допомогли мені швидко опанувати те, що, перший час, було незрозумілим. І я з усім впоралася», – згадує Тетяна Михайлівна.

Саме такі історії успіху людей надихають інших вивільнюваних працівників бути сміливими, рішучими та не втрачати віри у майбутнє.