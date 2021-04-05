Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам Кіровоградщини з квітня – без додаткового звернення

Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня проводять автоматичний перерахунок пенсії тим отримувачам, які після виходу на пенсію продовжували працювати.

Перерахунок проводиться без додаткового звернення тим особам, які станом на 1 березня набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим – третім статті 42 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

– якщо після призначення (попереднього перерахунку) пенсії особа працювала чи продовжує працювати та має не менш як 24 місяці страхового стажу;

– якщо після призначення (попереднього перерахунку) пенсії особа працювала чи продовжує працювати, але має менш ніж 24 місяці страхового стажу, але від дати призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло 2 роки.

Крім цього, перевіряється, який перерахунок більш доцільно провести пенсіонерам: із урахуванням стажу або з урахуванням і стажу і заробітної плати (якщо особа має не менш як 24 місяці страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії). Тобто, перерахунок пенсії проводиться на найбільш вигідних для пенсіонера умовах.

Право на такий перерахунок визначено з урахуванням даних про страховий стаж, які містяться в системі персоніфікованого обліку станом на 1 березня 2021 року.

Зазначений перерахунок пенсій проводиться громадянам, які отримують пенсію за віком чи по інвалідності відповідно до вищезазначеного Закону. Пенсіонерам, які одержують пенсію за вислугу років, такий перерахунок здійснюється за умови, що вони досягли встановленого законом пенсійного віку.