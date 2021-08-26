Вакцинованим українцям обіцяють привілеї під час можливого локдауна, про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко інформує “Голос Громади”.

Люди з сертифікатами вакцинації зможуть відвідувати публічні місця навіть під час можливого локдауна. А бізнесу, де більшість співробітників щеплені – працювати.

«Будуть уводитися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки вони дозволять працювати навіть в червоному рівні епідеміологічної небезпеки. Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинована і люди, які будуть приходити туди, будуть показувати COVID-сертифікат », – зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.