Переважна більшість шкіл Кіровоградщини навчаються офлайн

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На Кіровоградщині із 310 шкіл 258 навчаються офлайн, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«На дистанційному навчанні перебувають 23 школи, на змішаному – 32. Серед закладів вищої освіти – 4 навчаються офлайн, 3 – онлайн, 1 виш на змішаній формі, студенти ще одного – проходять практику. Всі 18 закладів професійної освіти перебувають на змішаній формі навчання», – йдеться у повідомленні.

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Керівникам навчальних закладів рекомендують перевести учнів на дистанційну форму навчання через складні погодні умови та зниження температури.

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