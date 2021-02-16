Переважна більшість шкіл Кіровоградщини навчаються офлайн

На Кіровоградщині із 310 шкіл 258 навчаються офлайн, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«На дистанційному навчанні перебувають 23 школи, на змішаному – 32. Серед закладів вищої освіти – 4 навчаються офлайн, 3 – онлайн, 1 виш на змішаній формі, студенти ще одного – проходять практику. Всі 18 закладів професійної освіти перебувають на змішаній формі навчання», – йдеться у повідомленні.

Керівникам навчальних закладів рекомендують перевести учнів на дистанційну форму навчання через складні погодні умови та зниження температури.