Перевізники Кіровоградщини мають дотримуватись необхідних вимог та умов перевезень на час карантину

Перевізники Кіровоградщини, які забезпечують міські, приміські, внутрішньообласні перевезення пасажирів, мають дотримуватись тимчасових рекомендацій у роботі на період карантину, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

До тимчасових рекомендацій при доставлені пасажирів належать:

всі працівники перед початком робочої зміни мають проводити температурний скринінг. Якщо людина матиме температуру понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань, її не допустять до виконання обов’язків;

під час перевезень водій повинен перебувати від пасажирів на відстані 1 метра, знаходитись у ізольованій кабіні чи мати в салоні пластикову перегородку.

«Пасажирів, які не використовують респіратор чи захисну маску, перевозити забороняється. При цьому поруч із пасажирськими дверима має бути розміщене нагадування про необхідність використання засобів індивідуального захисту у громадському транспорті. Перед кожним новим рейсом у салоні має проводитись вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів», – йдеться у підписаному головою Кіровоградської ОДА Андрія Балоня розпоряджені з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.