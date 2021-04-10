Перші нагороди від олександрійської «Снігової королеви» українським фігуристам

В Олександрії завершився перший день відкритих змагань України з фігурного катання «Snow Queen Cup Oleksandriya», повідомляє «Голос Громади».

Це перші в історії міста змагання всеукраїнського рівня з фігурного катання зокрема та із зимових видів спорту взагалі. Проходять вони на льодовій арені «Снігова королева», відкритій в нашому місті наприкінці січня цього року. На участь у чемпіонаті заявлені 190 спортсменів з таких відомих центрів вітчизняного фігурного катання, як Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів. Прибули спортсмени і з багатьох інших регіонів: це Запоріжжя, Біла Церква, Полтава, Кременчук та інші, всього 26 міст України. Дебютувала на цій першості і команда юних фігуристів-початківців з Олександрії.

Змагання проходять серед «чоловіків» і «жінок» лише в одиночному розряді, всі учасники поділяються між собою на вікові групи, де наймолодшій спортсменці виповнилося всього 5 років, а найстаршій – 47. Крім того, боротьба цього дня велася не лише за віковим цензом, а й у різних підгрупах в залежності від складності виконаних елементів у довільній програмі: це BEGINNERS elem (початківці), BEGINNERS, INTERMEDIATE , Pre BRONZE та ELIT MASTER (майстри), останні розпочали свої виступи після 15-ї години. Як зазначив «Голосу Громади» організатор цих змагань, голова Федерації фігурного катання Львівської області Юрій Журавльов, саме еліт-майстри представляють вітчизняне фігурне катання у найвищій категорії «А» і саме у їхніх виступах критиметься найбільша інтрига змагань. Так і сталося насправді.

Втім, сказати, що інтриги не було у прокатах юних учасників, буде великою помилкою. Особливо вражали своєю майстерністю саме наймолодші фігуристки і фігуристи, демонструючи у своїх довільних програмах всі найкращі якості цього шляхетного виду спорту: запал, динаміку, грацію, пластику, артистизм. І ще несподівано високу техніку: юні спортсмени нерідко виконували доволі складні, як для свого віку, елементи: стрибки «сальхов», «ту луп» (toe loop), різні обертання та хорео-доріжки. І все це без видимих зусиль, легко і невимушено! Кожен образ, який створювала на льоду дітвора, був підкреслений яскравим, з художнім смаком підібраним костюмом чи сукнею та відповідним музичним супроводом, що все разом аж ніяк не залишало байдужими глядачів: як вдало виконані елементи, так і помилки з падіннями неодмінно отримували від них оплески. Зовсім не хотілося б обійти увагою інших юних учасників, але чи не найартистичнішими вийшли прокати , наприклад, 7-річної Маші з Харкова, яка майстерно і з гумором виконала свою програму «Пірати Карибського моря» у відповідному костюмі; викликав захват класичний «Лускунчик» під музику П.Чайковського – від Кості зі Львова (8 років), Схвально сприйняті були також цікаві, «танцювальні» програми Владислава з Маріуполя (11 років) і Марка з м.Кропивницького (12 років). Дуже сподобався глядачам образ мультфільмової Феї Дінь-Дінь у зеленій сукенці, експресивно і водночас легко та технічно втілений Христиною з м.Суми. Навіть не вірилося, що ця 7-річна «фея» досягла такої майстерності всього лише за один рік занять в секції. Більше того: як призналася кореспондентові «Голосу Громади» її тренерка, в Сумах навіть немає критого катка! Отож тренуються її вихованці, де доведеться: десь на «стихійному», природному льоду, а здебільшого – просто «на асфальті», на роликових ковзанах!

Не обійшлося і без прикрощів. Наприклад, вмивалася слізьми 12-річна Єва із Запоріжжя, дуже незадоволена своїм виступом з «серією» болючих падінь на лід. Даремно заспокоювали її після прокату батьки та менша сестричка: спортсменка плакала гірко і невтішно. І напевне, зовсім не від фізичного болю. Лише тренерка Єви залишалася при цьому незворушною і стиха, але суворо дорікала своїй підопічній за помилки…

Перший день змагань непомітно добіг кінця. Після виступів кожної групи переможці і призери на церемоніях нагородження отримували кубки, дипломи і медалі Всеукраїнської першості на призи олександрійської «Снігової королеви». Попереду – ще один змагальний день, де за перемогу боротимуться спортсмени категорій BRONZE, SILVER, GOLD i MASTER. Змагання в Олександрії проводить Українська федерація фігурного катання, доступ глядачів на них дуже обмежений (фактично це лише близьке оточення спортсменів – їхні тренери і рідні), представники ЗМІ, судді.