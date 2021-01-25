Перші відвудувачі вже обкатують нову льодову олександрійську арену

Сьогодні, 25 січня, в Олександрії відкрився льодовий каток, якого так долго чекали містяни. Повідомляє “Голос Громади”.

Тож, наші кореспонденти з самого ранку завітали на територію арени, аби проревізувати її роботу.

На території льодового катка лунає музика, є роздягальня, вбиральня, прокат ковзанів. На 10 ранку до відкритого закладу вже завітало більше десятка олександрійців. Слід зазначити, що всі досить тепло одягнуті, декілька з них прийшли зі своїм спортивним інвентарем. Відвідувачі приємно вражені та задоволені, що в місті, як то кажуть, є куди піти.

На території льодового катка працює кафе з випічкою, хот-догами, смаколиками та напоями.

Наразі на катку працює один тренер, в майбутньому їх буде більше. Також, в планах керівництва, придбати ходунки для найменших спортсменів.