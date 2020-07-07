Першокласники Приютівської ОТГ навчатимуться по новим навчально-дидактичним матеріалам

На підготовчому етапі до нового навчального року 2020/2021 у рамках Нової української школи початкові класи Приютівської об’єднаної територіальної громади отримують новий, сучасний навчально-дидактичний матеріал.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської ОТГ.

Загалом, в навчальних закладах громади здійснюють оновлення наукової, методологічної та матеріальної бази навчання і виховання. Зокрема, днями школам передали комплекти для вивчення англійської мови, демонстраційні набори цифр і знаків, роздаткові комплекти для лічби, набори моделей геометричних фігур, демонстративні моделі механічних годинників, набори пісочних годинників, мірного посуду, математичні планшети, набори грошових знаків, настільні розвивальні ігри, килимки-конструктори з пазлів, мікроскопи, навчальні плакати та багато іншого.

Перераховані засоби навчання та обладнання було закуплено за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Втім, частина дидактичного матеріалу була закуплена в рамках програми співфінансування з місцевого бюджету.