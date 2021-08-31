Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

Наголошуємо: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо ви вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).

2. Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.

3. Уникайте утворення натовпу.

4. Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.

5. Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.

6. Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.

2. Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.

3. Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.

МОЗ наголошує на необхідності дотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, та протиепідемічних заходів, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.