Вчора, 19 січня, 36 річний мешканець Кіровоградської області потрапив до лікарні з підозрою на ботулізм, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби Кіровоградщини.

Хворий вживав домашню консервацію – гриби мариновані домашнього виготовлення, заготовлені в жовтні 2020 року. Коли з’явилися симптоми захворювання – порушення зору, двоїння в очах, закреп, парез кишківника, ослаблена фото реакція, порушення ковтання, сухість в роті — чоловік звернувся за лікувальною допомогою.

Інфікований з с. Камʼянече був госпіталізований до Новоархангельської центральної районної лікарні вчора у середньому стані важкості

Наразі лікарі планують введення чоловіку проти ботуліністичної сироватки.