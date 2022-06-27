Вперше на Кіровоградщині: в Олександрії судитимуть чоловіка за ухилення від військової служби

Перший випадок на Кіровоградщині: в Олександрії судитимуть чоловіка за ухилення від військової служби

Про це повідомляє Прокуратура Кіровоградської області, інформує “Голос Громади”.

Олександрійська окружна прокуратура постановила обвинувальний вирок олександрійцю, який у військкоматі відкрито відмовився від отримання мобілізаційного розпорядження та повістки.

“Під час судового розгляду обвинувального акту 32-річний підозрюваний мотивував відмову від призову тим, що є членом Церкви тому не може воювати зі зброєю в руках” – констатується у повідомленні.

Ухилянта визнано винним за ч. 1 ст. 336 ККУ та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75, ст. 76 особу звільнено від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 1 рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконуватиме покладені на нього обов’язки.