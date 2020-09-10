Перший випуск про Олександрійщину: подорожі місцями Кіровоградщини показуватимуть у новому тревел-шоу

Незабаром на телеканалі Кіровоградщини запускають нове тревел-шоу «Недалечко», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Гречка».

Ведуча проєкту «Недалечко» Олена Горобець анонсувала вихід першого випуску наступного тижня.

– Зустрічайте Олександрію. Блакитні озера, ретромобілі, молекулярна кухня… але не все одразу. Буду поступово розповідати цікавинки, – повідомила Олена.

У «Недалечко» двоє ведучих подорожують дванадцятьма містами Кіровоградської області, щоб відшукати локації для фото, якими можна ділитися у соцмережах. Герої люблять мандрувати Україною та світом і переконані, що за яскравими враженнями не завжди варто їхати світ за очі: інколи найкращі можна знайти зовсім недалечко.

За словами виробників програми, за час зйомок було зібрано понад 150 гігабайтів медіафайлів, серед яких — велика кількість фотографій туристичних місць області, які, фактично, не представлені в інтернеті.

“Кожен випуск — це окреме місто нашої області, у якому ми шукаємо красу, драйв і екстрим, натхнення, смаки, емоції. Команда зробила безліч відкритів, про які тепер хочеться розповідати на кожному кроці, щоб усі дізнались, яка насправді класна у нас область. Які самобутні, різні і цікаві у нас міста і містечка. Величезною підтримкою для проєкту стали місцеві жителі, люди, які люблять свій край і хотіли показати його якнайліпше. Саме завдяки їхній допомозі ми знайшли і змогли показати те, про що не знає Google” – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО: https://www.facebook.com/watch/?v=2639237099513270&extid=JvLFuPI5LM2BcX7Y