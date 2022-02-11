Персонали ще двох олександрійських кафе та двох магазинів спокійно спатимуть вночі…

Режими роботи кафе «У Яші» та «A la minute» і магазинів «Анатоль» та «Арка» змінено, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради визнав рішення виконкому від 2.08.2022 року щодо погодження цілодобового режиму роботи вищезгаданих кафе та магазинів таким, що втратило чинність.

Відтепер ці суб`єкти господарювання працюватимуть за звичайним розпорядком. Як зазначається у відповідному рішенні виконкому від 10.02.2022 року, таке рішення ухвалене (цитуємо) «з метою захисту економічної конкуренції, розвитку конкурентних відносин та забезпечення належного громадського порядку в нічний час», відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про захист економічної конкуренції», рішення виконкому міськради від 17.12.2009 р. «Про встановлення режиму роботи об`єктам господарювання в нічний час у м.Олександрії».