«Перспектива» – проєкт зі сприяння працевлаштуванню. Поспішай – стартує реєстрація

20-23 червня 2022 року у рамках проєкту зі сприяння працевлаштуванню «Перспектива» для внутрішньо переміщених осіб відбудеться 4-денний онлайн-тренінг зі сприяння працевлаштуванню.

Наразі розпочато набір. Реєстрація здійснюється до 15 червня за посиланням: https://forms.gle/Noo1VKELC4dXczJc9

У межах тренінгу ВИ:

дізнаєтеся про тенденції ринку праці в умовах війни;

отримаєте дієві поради щодо складання резюме та проходження співбесід;

заручитеся підтримкою рекрутерів та фахівців з працевлаштування;

навчитеся контролювати стрес та знімати напругу разом із психологом.

По закінченню тренінгу усі учасники зможуть безкоштовно пройти курс з копірайтингу, SMM, вебдизайну, кадрового діловодства чи бухгалтерії для ФОПів.

Більш детальну інформацію про проведення тренінгу можна отримати від координаторки проєктів Наталії Шокурової shokurova@profrozvytok.org.ua

Довідково. Тренінги проводяться за всебічної підтримки організації World Jewish Relief (WJR, Великобританія) ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова», яка реалізовує проєкти, спрямовані на сприяння в працевлаштуванні з 2013 року.