Перспективи розвитку освітніх закладів Кіровоградщини обговорили під час круглого столу в ОДА

У Кіровоградській ОДА відбувся круглий стіл “Фінансова автономія середніх навчальних закладів на Кіровоградщині: можливості та перспективи розвитку”, мета якого – сформувати шляхи реалізації реформи освіти в частині впровадження фінансової автономії шкіл комунальної форми власності в нашій області, повідомляє “Голос Громади”.

Захід став першим кроком у рамках втілення піврічного плану співпраці Кіровоградської ОДА та КОО ВГО” Асоціація сприяння самоорганізації населення” в частині втілення вимог нового законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

До участі у заході приєдналися понад 70 працівників сфери освіти з усіх територій Кіровоградщини, серед яких керівники освітніх управлінь та директори середніх навчальних закладів. Серед них і ті, хто працює в режимі фінансової автономії вже не один рік.

“Без фінансової автономії школа не може бути самодостатньою вцілому. Вона відкриває можливості для освітян і батьківської громадськості впливати на процес розвитку закладів. Автономізація – це насамперед краща залученість, оскільки з’являється більш якісна комунікація усіх учасників освітнього процесу, більші можливості для впливу, – переконаний начальник управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський. – Сьогодні перші кроки в напрямку посилення прозорості роботи освітніх закладів вже зроблені – на своїх сайтах школи публікують звіти про надходження і використання фінансів. Фактично 9 % середніх закладів освіти в області вже мають фінансову автономію: 100-відсотково цей процес пройшли всі заклади Олександрії та Новоархангельського району, автономію здобули і деякі заклади в Кропивницькому та Благовіщенському районі. Ми сподіваємося, що в закладах з’являться дієві ініціативні групи, які перетворяться у піклувальні (наглядові ради) і допоможуть зробити закладам перші кроки до фінансової автономії”.

Під час заходу учасники могли дізнатися про про переваги і ризики фінансової автономії, правові рамки, що встановлені законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” в частині посилення спроможності освітніх закладів. Особливо цінними були виступи начальників освітніх управлінь, а також керівників середніх навчальних закладів із Олександрії, Кропивницького та Новоархангельського району, які поділилися досвідом і знаннями, що здобули в процесі запровадження фінансової автономії шкіл у попередні роки.

За словами очільниці КОО ВГО “Асоціації сприяння самоорганізації населення” Алли Волошиної, процес автономізації закладів неможливий без консультаційної та експертної підтримки, а водночас і без якісного обговорення цього питання з усіма учасниками навчального процесу. Адже в центрі уваги – інтереси і потреби дитини.

“Фінансова автономія шкіл, яка запроваджується законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту” розширює можливості для шкіл на постійній основі залучати достатньо коштів для надання якісної освіти школярам. У центрі інтересів – дитина. Те, якою буде економіка через 15 років (а ми теж відчуємо це!) повністю залежить від того, як ми зараз навчаємо дітей. Фінансова автономія – це не тільки про окремий банківський рахунок та достатній штат бухгалтерів у кожному навчальному закладі. Це, перш за все, удосконалення управління школою на принципах прозорості, підзвітності та контролю. Я переконана, що саме впровадження цих принципів у роботі навчальних закладів дасть можливість школам наповнювати свої бюджети достатньої кількістю фінансів із різних джерел. І тут без об”єднання зусиль влади, громади та бізнесу не обійтися”, – відзначила під час заходу очільниця КОО ВГО “АССН” Алла Волошина.

За словами Тетяни Волинець, такий захід є першою спробою долучити освітян до обговорення теми надання автономії освітнім закладам. За підтримки Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та експерток КОО ВГО “АССН” далі освітяни матимуть можливість підвищити компетенції у фінансовому та кадровому управлінні автономними закладами, глибше дослідити законодавчу базу, що забезпечує діяльність навчальних закладів у режимі автономії.