Петрівська виправна колонія пропонує роботу в с. Новий Стародуб

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Вакансії юриста, молодших інспекторів відділу охорони й відділу нагляду та безпеки пропонували безробітним під час міні-ярмарків вакансій, що  відбулися в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення ДУ «Петрівська виправна колонія (№ 49)».

Переглянувши професійно-кваліфікаційний склад безробітних, фахівці міськрайонного центру зайнятості провели заходи за кожною професією окремо: перший міні-ярмарок був проведений для безробітних, які мають юридичну освіту, інший – для  безробітних, професійні якості яких відповідали вимогам роботодавця для укомплектування посад інспекторів.

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Під час спілкування з безробітними начальник відділу по роботі з персоналом ДУ «Петрівська виправна колонія (№ 49)» Катерина Ляшевич  надала загальну інформацію про установу, специфіку її діяльності. Повідомила,  що виправна колонія розташована у с. Новий Стародуб та здійснює свою діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Представниця роботодавця ознайомила шукачів роботи з вимогами до претендентів на вільні робочі місця, графіком роботи, умовами оплати праці, основними обов’язками та розповіла про місце роботи.

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Для безробітних з юридичною освітою кадровик повідомила, що юрист здійснює методичне керівництво правової роботи в установі, надає правову допомогу структурним підрозділам, веде претензійну роботу, а також бере участь у підготовці документів правового характеру. Заробітна плата юриста складає від 11 000 грн.

Для безробітних громадян, які були запрошені на міні-ярмарок вакансій для укомплектування вакансій «Молодший інспектор відділу охорони» та «Молодший інспектор відділу нагляду та безпеки», К. Ляшевич детально зупинилась на завданнях та обов’язках цих працівників. Серед них: нагляд за дотриманням порядку в бараках та на території виправної колонії, недопускання та усунення конфліктів між засудженими, а також охорона та оборона об’єкта, що охороняється.

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Вимог до спеціальності кандидатів на посади немає. Заробітна плата від 8 000 грн.

Представниця установи надала вичерпні відповіді на запитання безробітних. Визначено декілька кандидатур, які запрошені на проходження співбесіди безпосередньо на робочому місці та медичної комісії.

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