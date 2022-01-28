Петрівська виправна колонія пропонує роботу в с. Новий Стародуб

Вакансії юриста, молодших інспекторів відділу охорони й відділу нагляду та безпеки пропонували безробітним під час міні-ярмарків вакансій, що відбулися в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення ДУ «Петрівська виправна колонія (№ 49)».

Переглянувши професійно-кваліфікаційний склад безробітних, фахівці міськрайонного центру зайнятості провели заходи за кожною професією окремо: перший міні-ярмарок був проведений для безробітних, які мають юридичну освіту, інший – для безробітних, професійні якості яких відповідали вимогам роботодавця для укомплектування посад інспекторів.

Під час спілкування з безробітними начальник відділу по роботі з персоналом ДУ «Петрівська виправна колонія (№ 49)» Катерина Ляшевич надала загальну інформацію про установу, специфіку її діяльності. Повідомила, що виправна колонія розташована у с. Новий Стародуб та здійснює свою діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Представниця роботодавця ознайомила шукачів роботи з вимогами до претендентів на вільні робочі місця, графіком роботи, умовами оплати праці, основними обов’язками та розповіла про місце роботи.

Для безробітних з юридичною освітою кадровик повідомила, що юрист здійснює методичне керівництво правової роботи в установі, надає правову допомогу структурним підрозділам, веде претензійну роботу, а також бере участь у підготовці документів правового характеру. Заробітна плата юриста складає від 11 000 грн.

Для безробітних громадян, які були запрошені на міні-ярмарок вакансій для укомплектування вакансій «Молодший інспектор відділу охорони» та «Молодший інспектор відділу нагляду та безпеки», К. Ляшевич детально зупинилась на завданнях та обов’язках цих працівників. Серед них: нагляд за дотриманням порядку в бараках та на території виправної колонії, недопускання та усунення конфліктів між засудженими, а також охорона та оборона об’єкта, що охороняється.

Вимог до спеціальності кандидатів на посади немає. Заробітна плата від 8 000 грн.

Представниця установи надала вичерпні відповіді на запитання безробітних. Визначено декілька кандидатур, які запрошені на проходження співбесіди безпосередньо на робочому місці та медичної комісії.