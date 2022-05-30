Петро Чорний пісенно привітав Олександрію з Днем міста

Учора Олександрію з привітальним візитом відвідав заслужений артист України – Петро Чорний, повідомляє “Голос Громади”.

Під час благодійної концертної програми біля ПК “Світлопільського” перед олександрійцями виступив Петро Чорний й привітав мешканців та гостей міста з 276-ю річницею заснування Олександрії. Відомий артист виконав патріотичні пісні та підняв настрій присутнім.

Поряд з цим відбулися виступи професійного інструментального ансамблю “Мелодія”, зразкового вокального ансамблю “Нові імена”, випускниці колективу Інесс Джумаєва та виконавця Romariodoro. А для дітлахів створили справжнє шоу мильних бульбашок та пригощали морозивом.

Під час вечірньої культурної програми проходив збір коштів на підтримку Збройних Сил України, які будуть направлені на потреби наших захисників.

Джерело: Олександрійська міська рада.