Петро Чорний пісенно привітав Олександрію з Днем міста

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Учора Олександрію з привітальним візитом відвідав заслужений артист України – Петро Чорний, повідомляє “Голос Громади”.

Під час благодійної концертної програми біля ПК “Світлопільського” перед олександрійцями виступив Петро Чорний й привітав мешканців та гостей міста з 276-ю річницею заснування Олександрії. Відомий артист виконав патріотичні пісні та підняв настрій присутнім.

Поряд з цим відбулися виступи професійного інструментального ансамблю “Мелодія”, зразкового вокального ансамблю “Нові імена”, випускниці колективу Інесс Джумаєва та виконавця Romariodoro. А для дітлахів створили справжнє шоу мильних бульбашок та пригощали морозивом.

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Під час вечірньої культурної програми проходив збір коштів на підтримку Збройних Сил України, які будуть направлені на потреби наших захисників.

Джерело: Олександрійська міська рада.

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