Під час операції “Мігрант” виявлено 103 порушники та накладено штрафів більш як  на 223 тисячі грн

Закінчились всеукраїнські профілактичні заходи з протидії нелегальній міграції під умовною назвою «Мігрант». Операція тривала місяць і проводилась спільними силами Міграційної служби, Національної поліції області, обласного Управління Служби безпеки та за участі інших відомств.

За цей період працівники підрозділів Управління Державної міграційної служби області склали відносно іноземців 87 адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та притягнули до адмінвідповідальності 15 громадян України (ст. 204-206 КУпАП).

Виявлено 32 неврегульованих мігрантів та відносно них прийнято рішення про примусове повернення, а також прийнято 1 рішення про примусове видворення громадянина Республіки Індія.

На порушників міграційних правил накладено штрафів на суму понад 223 тис. грн.