Під час закупівель газу для освітніх закладів Кіровоградщини «відмили» понад 2 мільйонів гривень

Прокуратура Кіровоградщини довела незаконність укладення додаткових угод щодо постачання газу для освітніх закладів обласного центру, що призвело до безпідставно сплачених бюджетних коштів в сумі 2,4 мільйона гривень.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Було визнано недійсними 10 додаткових угод до договору про постачання газу та стягнення безпідставно сплачених коштів.

Махінації проводили через сайт закупівель «Прозоро».

Робота на захист економічних інтересів держави триває.