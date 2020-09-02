Під час закупівель газу для освітніх закладів Кіровоградщини «відмили» понад 2 мільйонів гривень

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Прокуратура Кіровоградщини довела незаконність укладення додаткових угод щодо постачання газу для освітніх закладів обласного центру, що призвело до безпідставно сплачених бюджетних коштів в сумі 2,4 мільйона гривень.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Було визнано недійсними 10 додаткових угод до договору про постачання газу та стягнення безпідставно сплачених коштів.

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Махінації проводили через сайт закупівель «Прозоро».

Робота на захист економічних інтересів держави триває.

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