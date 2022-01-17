Під льодом водойм гинуть люди…

На території Олександрійщини щозими мають місце випадки потрапляння людей під кригу, що здебільшого призводять до летальних наслідків, повідомляє «Голос громади» за інформацією ДСНС.

Так, Олександрійське районне управління ГУ ДСНС у Кіровоградській області зазначає, що лише взимку 2021 року на водоймах під льодом загинуло четверо людей Онуфріївської, Приютівської, Світловодської та Олександрійської територіальної громад.

І вже перші дні 2022-го року склали черговий скорботний список смертельних випадків на водоймах України: лише за два перші тижнi нового року на водних об’єктах країни загинуло 17 людей, з них двоє – діти…

Здається, ще не всі усвідомлюють, що глобальні зміни клімату торкнулися й України – до нас прийшли «європейські зими» з переважно плюсовою температурою повітря, так вважають професійні рятувальники.

«Тріскучих» морозів і відповідно, міцної та надійної криги, яка сковувала річки та озера до весни, вже, практично, не існує. А лід, який встигає схопитися на поверхні водойм за кілька морозних днів – підступна пастка для тих, хто вирішив зіграти у «рулетку» зі смертю, випробовуючи таку кригу на міцність.

Але наш клімат все ж підносить нам сюрпризи: в Україну періодично надходило і знову насувається відчутне похолодання, погода випробовує нас вітрами, снігом і морозами. Тому фахівці ДСНС застерігають: повсякчас слід пам’ятати про дві небезпеки зимового періоду: це ожеледиця на дорогах та крига – на водоймах. Як водіям, так і пішоходам потрібно максимально уважно рухатись слизькими дорогами, зважаючи на загрози травмувань та ймовірність аварій! Зважайте на стан автошляхів та тротуарів, дбайте про власну безпеку.

З першою кригою на воді з’являються і перші любителі зимової риболовлі. Саме вони найчастіше ризикують потрапити у крижані обійми. Захоплені азартом, рибалки часто нехтують правилами безпеки і йдуть на невиправданий ризик. І як вже зазначалося, на жаль, щозими статистика загибелі людей на зимових водоймах далеко не нульова…

Тому ДСНС попереджає: не випробовуйте зайвий раз долю, ступаючи на ненадійний лід! Насамперед, ДІТЯМ ЗАБОРОНЕНО взагалі виходити на лід відкритих водойм! Дорослим також варто оцінити можливі ризики для життя об’єктивно: чи варта якась пара-трійка спійманих у лунці рибин загрози власним здоров`ю і життю?

Про всяк випадок відпрацюйте алгоритм дій у екстремальній ситуації, яка може трапитись з вами або іншими людьми. Завчіть правила самопорятунку, які є у вільному доступі в мережі Інтернет. Пам’ятайте: умовно безпечним вважається лід: для одного пішохода – лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів; для обладнання ковзанки – не менше 10-12 сантиметрів (масове катання – 25 сантиметрів); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів. Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях.

Перш ніж ступати на лід на водоймі, подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць: лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми або фабрики); тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід; обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу – під снігом лід завжди тонший; тонкий лід і там, де б’ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку; особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря. Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – негайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.

Для любителів підльодного лову: якщо вже вирішили ступати на лід, слід виміряти його товщину. Для цього необхідно пробити лунки по різні боки від шляху виходу (відстань між лунками має становити до 5 метрів). Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі, адже підступність криги – в різній товщині та міцності на різних ділянках водойми. Пересуватись кригою слід, ковзаючи ногами, немов на лижах. Якщо після того, як ви зробили перші кроки, лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – повільно, «лижною ходою» повертайтеся на берег.

І наостанок: коли рятувальники під час роз’яснювальної роботи на водоймах просять вас вислухати їхні поради, не ігноруйте! Можливо, їхнє своєчасне застереження врятує ваше життя…