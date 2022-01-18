Підліткам теж час готувати кишені для «ковідної тисячі»

Президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду підготувати окрему програму виплати тисячі гривень повністю вакцинованим проти коронавірусу дітям віком від 12 років. В уряді держави наразі готують механізм виконання цієї програми, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ряду офіційних джерел.

Як повідомив сайт президента України вчора, 17 січня, Міністерство освіти і науки вже надало уряду України пропозиції щодо розширення державної програми з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу на дітей віком 14-18 років. Кошти можна буде використовувати на позашкільну освіту.

“Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років”, – йдеться у повідомленні.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) повідомило у понеділок, що підліткам в Україні спростили доступ до вакцинації проти COVID-19. Зокрема, міністерство скасувало для дітей віком від 12 років вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень перед вакцинацією від коронавірусу. “Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення”, – йдеться у повідомленні.

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Довідка з офіційних джерел: наразі повністю щепилися проти коронавірусу майже 14 мільйонів українців.